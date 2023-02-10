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Группа из 35 стран выступила за недопуск россиян до Олимпийских игр в Париже

Евгений Жуков
Спорт
Группа из 35 стран выступила за недопуск россиян до Олимпийских игр в Париже
Фото: paralymp.ru

Министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене заявила, что группа из 35 стран будет требовать недопуска России и Белоруссии до Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Она также добавила, что в список этих стран входят США, Великобритания, Германия, Франция и Япония. В то же время Шюгждинене пояснила, что странам для продвижения упомянутой инициативы не потребуется бойкотировать соревнования, поскольку «все страны выступили единогласно», передает РИА Новости.

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук предложил создать «сборную беженцев», в составе которой на предстоящих Олимпийских играх в Париже смогут выступать белорусские и российские спортсмены, несогласные с текущей политической повесткой в своих странах.

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил «Вечерней Москве», что предложение Международного олимпийского комитета о допуске российских спортсменов на Олимпиаду в случае их «отрицательного отношения к спецоперации» является абсурдным.

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