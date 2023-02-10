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Приметы и советы

В Польше предложили создать «сборную беженцев» со спортсменами из России

Евгений Жуков
Спорт
В Польше предложили создать «сборную беженцев» со спортсменами из России
Фото: olympic.ru

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук предложил создать «сборную беженцев», в составе которой на предстоящих Олимпийских играх в Париже смогут выступать белорусские и российские спортсмены, несогласные с текущей политической повесткой в своих странах.

— Я обращаю внимание на то, что нейтральность российского спорта является фикцией, что в России нет институтов, независимых от авторитарной или тоталитарной власти, что Российский олимпийский комитет точно не является таким независимым институтом, — сказал министр.

Бортничук заявил об инициативе, в рамках которой российским и белорусским атлетам будет предложено вступить в «сборную беженцев». При этом министр отметил, что за команду смогли бы выступать только несогласные с действиями властей России и Белоруссии, передает РИА Новости.

До этого мэр Парижа Анн Идальго заявила, что на Олимпиаде 2024 года в Париже россиянам стоит выступить в составе команды беженцев, так как нейтральный статус «будет неприличным». Также она добавила, что выступает против участия российских спортсменов в предстоящем состязании.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил «Вечерней Москве», что предложение МОК о допуске российских спортсменов на Олимпиаду в случае их «отрицательного отношения к спецоперации» является абсурдным.

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