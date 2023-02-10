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«Русская Медиагруппа» подписала соглашение о сотрудничестве с Историческим музеем

Александр Афонин
Общество
«Русская Медиагруппа» подписала соглашение о сотрудничестве с Историческим музеем
Фото: пресс-служба Госдумы

Холдинг «Русская Медиагруппа» и Государственный исторический музей подписали соглашение о сотрудничестве, что стало одним из мероприятий празднования дня рождения учреждения. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщили в пресс-службе холдинга.

— Наша миссия — популяризация всего, что связано с Россией, российской историей, русской культурой, традициями и переплетением этой истории и традиций с современностью, — сказал управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.

Директор Исторического музея Алексей Левыкин в свою очередь отметил, что учреждение уже давно сотрудничает с холдингом. Новое соглашение позволит музею находить новые способы, площадки и идеи для популяризации российской культуры.

После завершения церемонии подписания гости музея посетили выставку «Сны Сибири». В экспозиции представлены работы сибирских мастеров, которые жили более 1,5 тысячи лет назад.

До этого X5 Group и научно-производственное предприятие «Современный рециклинг» подписали соглашение о сотрудничестве. Благодаря этому уже весной 2023 года в Москве в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток» будут установлены до 20 фандоматов для сбора пластиковых бутылок, алюминиевых банок и приема стеклянной тары.

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