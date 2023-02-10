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«Диагноз поставили»: сын Щербакова рассказал о состоянии отца

Евгений Жуков
Общество
«Диагноз поставили»: сын Щербакова рассказал о состоянии отца
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российский актер Борис Щербаков проведет в больнице еще неделю, поскольку медики диагностировали у него обострение хронического заболевания. Об этом в пятницу, 10 февраля, рассказал сын артиста Василий Щербаков.

— Диагноз поставили — обострение хронического бронхита. Поправляется, идет на поправку. Сказали, еще неделю останется в больнице для лечения и наблюдения, — цитирует слова Щербакова-младшего РИА Новости.

7 февраля артист сам рассказал о своем состоянии. По его словам, он чувствует себя хорошо. Тогда Щербаков заявил, что у него обычная простуда, а врачи не подтвердили диагноз «ОРВИ с осложнением по части кардиологии».

Актера увезли на скорой 1 февраля прямо во время репетиции. Позднее сын знаменитости рассказал «Вечерней Москве», что 73-летний актер находится в сознании.

По его словам, изначально врачи полагали, что у артиста ОРВИ. Но после исследований заподозрили проблемы в части кардиологии и направили его на дополнительное обследование в одну из столичных больниц.

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