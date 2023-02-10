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Приметы и советы

Врио генерального директора Русского музея стала Анна Цветкова

Александр Афонин
Общество
Врио генерального директора Русского музея стала Анна Цветкова
Фото: пресс-служба Госдумы

Анну Цветкову назначили на должность временно исполняющего обязанности генерального директора Русского музея. Об этом сообщили в пресс-службе Минкульта России в пятницу, 10 февраля.

До этого Цветкова занимала пост заместителя гендиректора по развитию, просветительской и образовательной деятельности. Раньше должность гендиректора учреждения занимал Владимир Гусев.

На своем посту он проработал более 30 лет, сейчас Гусева назначили на пост президента. В этой должности он займется координацией реставрационных работ на объектах музея и развитием филиальной сети.

Подчеркивается, что должность президента федерального учреждения расценивается ведомством как возможность сохранения для творческой деятельности наиболее опытных и заслуженных руководителей, которые внесли значимый личный вклад в развитие учреждения, передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что временно исполняющим обязанности генерального директора Политехнического музея назначили Константина Фурсова. Возглавлявшая учреждение с 2020 года Елена Проничева займет пост гендиректора Третьяковской галереи.

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