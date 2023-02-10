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Приметы и советы

Более 20 тысяч человек погибли в результате землетрясения в Турции

Александр Афонин
В мире
Более 20 тысяч человек погибли в результате землетрясения в Турции
Фото: Pixabay

Число погибших при землетрясении в Турции достигло 20 213 человек, еще 80 052 гражданина числятся ранеными. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

— По последним данным, число погибших составляет 20 213 человек, 80 052 человека ранены, — цитирует министра РИА Новости.

Землетрясение в Турции стало самым разрушительным в истории страны после природного катаклизма 1939 года, унесшего жизни 32 тысяч человек. Раньше таковой считалась трагедия 1999 года, когда погибло 17 480 граждан, а пострадал 23 781.

В связи с катастрофой для туристов-россиян была открыта горячая линия. Граждане РФ, отправившиеся в Турцию по путевке, могут обратиться по номеру +7 (499) 678-12-03. Тем, кто самостоятельно отправился в путешествие, понадобится номер +7 (495) 695-45-45.

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец рассказал «Вечерней Москве», могут ли турецкие землетрясения повлиять на местоположение Крыма. По его словам, катаклизм произошел далеко от границы с полуостровом.

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