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Приметы и советы

Народный календарь. Как узнать 14 февраля, каким будет муж

Евгений Жуков
Общество
Народный календарь. Как узнать 14 февраля, каким будет муж
Фото: Pixabay

Наши предки считали, что 14 февраля наступает Трифон-мороз или Трифон-перезимник. Святого Трифона считали покровителем людей, защищающим их от домашних грызунов, в частности мышей.

На Трифона крестьяне просили их не портить скирды с хлебом. Считалось также, что посредством определенных обрядов можно и вовсе изгнать грызунов из деревни.

В этот день сельские девушки молились святому Трифону о хороших женихах, поскольку считалось, что февраль — пора свадеб. Девушки по птицам гадали о том, каким будет их будущий супруг.

Если 14 февраля увидите пару синичек — жених будет молодым, добрым и веселым; ворон — супруг будет старше вас и строгим; сорок — муж будет болтливым и легкомысленным.

Замужние женщины, мечтающие забеременеть, бросали в водоем, на котором практически не было льда, букет цветов и молились Богу. Если влюбленные в этот день дадут друг другу клятву верности, им не будут страшны любые преграды и соблазны. Брак, заключенный 14 февраля, обещает быть счастливым и крепким.

Приметы погоды:

если к концу дня небо покроется прозрачными белыми облаками, погода будет хорошая;

вечером стоит туман — утром будет тепло;

снег идет — к дождливой весне;

безветренный и теплый день 14 февраля — весна тоже будет теплой и ранней.

Именины отмечают: Николай, Василий, Гавриил, Давид, Петр, Тимофей.

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