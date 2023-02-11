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CNN: юристы обнаружили у Трампа новые секретные документы и передали их ФБР

Егор Провоторов
В мире
CNN: юристы обнаружили у Трампа новые секретные документы и передали их ФБР
Фото: shutterstock

Адвокаты бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа нашли в его резиденции дополнительные секретные документы и передали их сотрудникам Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на собственные источники.

По их информации, секретные документы были обнаружены в декабре 2022 года в поместье Трампа в Мар-а-Лаго, штат Флорида. Кроме секретных документов, количество которых не называется, юристы также обнаружили ноутбук, принадлежавший одному из помощников экс-главы государства, а также пустую папку с пометкой «секретный вечерний брифинг».

По информации CNN, найденные документы, ноутбук и папку юристы бывшего президента Соединенных Штатов передали специалистам из ФБР.

Накануне сотрудники ФБР обнаружили один секретный документ в ходе обыска в доме бывшего вице-президента США Майка Пенса в городе Кармель, расположенном в штате Индиана.

1 февраля сотрудники ФБР пришли домой к президенту США Джо Байдену, чтобы провести обыски в рамках дела об обнаруженных у него секретных документах времен вице-президентства.

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