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Посол в Вашингтоне заявил о провале планов стран Запада нанести поражение России

Егор Провоторов
В мире
Посол в Вашингтоне заявил о провале планов стран Запада нанести поражение России
Фото: vk/rusembusa

Планы западных стран нанести поражение России провалились. Об этом в пятницу, 10 февраля, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

На торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника глава российской дипмиссии в США заявил, что на РФ сейчас «ополчился весь западный мир». Как указал он, в условиях санкционного давления России удалось перестроить экономику, усилить свой военный потенциал, а также активизировать сотрудничество с партнерами по всему миру.

Однако, вне зависимости от ситуации, Москва продолжает стремиться к реализации демократического миропорядка, который основан на равенстве и приверженности положениям международного права. Как подчеркнул российский дипломат, формирование такого порядка обеспечит условия для справедливого развития всех государств и всеобщее уважение к национальным интересам, говорится на канале дипмиссии в Telegram.

В начале февраля в российском посольстве в Вашингтоне заявили, что санкционная политика США не достигнет заявленной цели, поскольку промышленность России все больше рассчитывает на собственные силы.

Анатолий Антонов Россия США Посольства
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