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Приметы и советы

RT установил личность украинского военного, устроившего расстрел российских пленных

Егор Провоторов
В мире
RT установил личность украинского военного, устроившего расстрел российских пленных
Фото: gur.gov.ua

Установлена личность бойца Вооруженных сил Украины, который расстреливал безоружных российских военнослужащих. Им оказался кадровый военный украинской армии, 26-летний Сергей Макаренко.

Он практически не скрывал свою причастность к жестокому военному преступлению. Свои карательные действия украинский националист постоянно снимал на видео, которыми хвастался в социальных сетях.

После того, как эти ролики вызвали широкий общественный резонанс, Макаренко записал новое видео, где заявил, что казненные им безоружные российские военные якобы не были пленными. Украинский солдат также добавил, что гордится тем днем и своим поступком, пишет RT.

До этого официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Марта Уртадо рассказала, что ведомство посчитало подлинными распространившиеся в социальных сетях кадры, на которых запечатлен расстрел российских военнопленных украинскими бойцами.

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