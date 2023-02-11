Дания заявила, что не может помочь Турции после землетрясения из-за Украины

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Датское агентство по чрезвычайным ситуациям (DEMA) сообщило, что их полевые госпитали и палатки со встроенным отоплением не могут помочь пострадавшему от серии землетрясений населению Турции, поскольку они были отправлены на Украину.

Менеджер по логистике DEMA Брайан Тосте Кристенсен заявил, что в начале спецоперации РФ на Украине Дания передала Киеву передвижной госпиталь агентства, поэтому сейчас его нет в распоряжении Копенгагена.

— В противном случае было бы неплохо иметь возможность предложить помощь в этой ситуации, а на самом деле еще и кое-что из того, о чем просила сама Турция, — заявил чиновник в эфире телекомпании DR.

В минувшую пятницу, 10 февраля, турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявил, что число погибших при землетрясении в Турции достигло 20 213 человек, еще 80 052 гражданина числятся ранеными.

Землетрясение в Турции стало самым разрушительным в истории страны после природного катаклизма 1939 года, унесшего жизни 32 тысяч человек. Раньше таковой считалась трагедия 1999 года, когда погибло 17 480 граждан, а пострадал 23 781.