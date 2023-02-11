Байден и Лула да Силва призвали к «справедливому и прочному миру» на Украине

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Президент США Джо Байден и его бразильский визави Луис Инасиу Лула да Силва призвали к «справедливому и прочному миру» на Украине, а также выступили в поддержку «полноценного функционирования» зерновой сделки. Об этом сказано в совместном заявлении, опубликованном в пятницу, 10 февраля, пресс-службой Белого дома после встречи двух лидеров в Вашингтоне.

Из документа следует, что Байден и Лула да Силва выразили сожаление по причине проведения РФ специальной военной операции на Украине, а также «призвали к справедливому и прочному миру».

В заявлении, которое приводит ТАСС, также сказано, что президенты выразили обеспокоенность «глобальными последствиями конфликта» для продовольственной и энергетической безопасности, в особенности для беднейших регионов.

Президент США Джо Байден сообщил в четверг, 9 февраля, что пока не рассматривает возможность поездки на Украину. Однако он допустил, что может посетить Польшу. Позднее стало известно, что его визит в восточноевропейскую страну состоится с 20 по 22 февраля.