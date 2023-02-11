Число жертв землетрясений в Турции превысило 20,5 тысячи

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Землетрясение в Турции унесло жизни 20 665 человек. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям.

— Погибшими числятся 20 665 человек. Ранения получили 80 088 наших граждан, — приводит сообщение ТАСС.

Землетрясение в Турции стало самым разрушительным в истории страны после природного катаклизма 1939 года, унесшего жизни 32 тысяч человек. Раньше таковой считалась трагедия 1999 года, когда погибло 17 480 граждан, а пострадал 23 781.

В связи с катастрофой для туристов-россиян была открыта горячая линия. Граждане РФ, отправившиеся в Турцию по путевке, могут обратиться по номеру +7 (499) 678-12-03. Тем, кто самостоятельно отправился в путешествие, понадобится номер +7 (495) 695-45-45.

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец рассказал «Вечерней Москве», могут ли турецкие землетрясения повлиять на местоположение Крыма. По его словам, катаклизм произошел далеко от границы с полуостровом.

При этом ученый отметил, что в Крыму бывают сильные землетрясения, но они происходят очень редко — примерно раз в 60 лет.