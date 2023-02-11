В МИД РФ заявили о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий

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Россия готова к диалогу с Украиной, но без предварительных условий. Об этом в субботу, 11 февраля, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

— Да, классика говорит, что любые военные действия заканчиваются переговорами, и мы естественно уже говорили, что к таким переговорам будем готовы, — пояснил он.

Замглавы российского МИД добавил, что такие переговоры должны состояться на основе существующей реальности и с учетом тех целей, о которых говорилось ранее публично. При этом решение о диалоге с РФ принимает не сама Украина, а США и Бельгия, поэтому обращаться нужно именно туда, заключил Вершинин в интервью телеканалу «Звезда».

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский недавно в очередной раз заявил, что не заинтересован в проведении переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, после начала российской спецоперации глава РФ стал для него «никем».

До этого СМИ сообщили, что директор ЦРУ Уильям Бернс в середине января представил Москве и Киеву план мирного урегулирования конфликта.