Более 32 тысяч человек посетили павильон «Макет Москвы» в январе

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ в январе посетили 32,3 тысячи человек. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Чаще всего павильон посещали в праздничные дни — около 18,4 тысячи человек, среди которых были туристы из российских регионов, а также Вьетнама, Казахстана, Беларуси и Таиланда. После праздников выросло количество групповых посещений.

— Так, в рамках образовательной программы павильон посетили студенты и преподаватели вузов города Луганска. Будущие архитекторы, реставраторы, строители побывали на экскурсии и посмотрели светотехническое шоу «Архитектурные стили», — передает слова Левкина официальный сайт мэра Москвы.

2022 год «Макет Москвы» посетили 442 575 человек, что почти в два раза больше, чем в годом ранее. По словам Левкина, в павильоне установлено современное оборудование, а у демонстрационного зала появились технические возможности, среди которых большой бесшовный экран и система панорамного освещения.