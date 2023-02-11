В России выявили 12 845 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 12 845 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

Фото: Стопкоронавирус.рф

Кроме того, за указанный период официально подтвердили 36 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 1391 человек был госпитализирован в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом. После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 8258 пациентов, отмечается на портале.

До этого кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков рассказал, что россияне могут заразиться тремя инфекциями одновременно, учитывая подъем заболеваемости COVID-19 и гриппа в стране, наблюдаемый в настоящее время.

В России снова растет число заболевших коронавирусом. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, какие меры предосторожности стоит соблюдать, чтобы не заразиться, и какие активные вирусы циркулируют уже сегодня.