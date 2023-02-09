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Иммунолог Крючков: В феврале россияне рискуют заразиться тремя инфекциями одновременно

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Иммунолог Крючков: В феврале россияне рискуют заразиться тремя инфекциями одновременно
Фото: shutterstock

Россияне могут заразиться тремя инфекциями одновременно, учитывая подъем заболеваемости COVID-19 и гриппа в стране, который сейчас наблюдается. Об этом сообщил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

— Коронавирус и грипп будут заражать, а не конкурировать при высокой заболеваемости и той, и другой инфекции. Возможно, увеличится процент людей, которые будут заражены несколькими инфекциями. Это может быть грипп плюс аденовирусная инфекция, ковид и еще что-то. В некоторых случаях даже может быть три инфекции одновременно. Общее состояние будет определяется тяжестью более тяжелой инфекции, — пояснил он.

Врач отметил, что инфекции могут передаться человеку не только от одного, но и от нескольких источников заражения. По его словам, пациент может заразиться от источника, который болен сразу двумя инфекциями. Или он контактировал с источником, у которого одна инфекция, а у другого — другая, в этом случае человек заражается двумя или тремя инфекциями, уточнил Крючков.

При этом он подчеркнул, что несколько инфекций серьезно угрожают только некоторым группам населения.

— Для людей с тяжелыми хроническими заболеваниями и пожилых такая микст-инфекция может осложнить состояние. Для них сказывается воздействие двух разных инфекций на организм. Однако у большинства людей какой-то разницы мы не видим, — цитирует иммунолога портал Ura.ru.

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