Григорий Лепс отказался выступать в США после снятия с него санкций

Фото: roscongress / Кирилл Казачков

Российский популярный певец Григорий Лепс отказался давать концерт в США даже после отмены санкций в отношении него. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что артиста пригласили выступить на серьезном мероприятии в Лос-Анджелесе. Однако менеджер Лепса ответил решительным отказом и добавил, что в США и к «подобным врагам» певец не поедет «даже за очень кругленькую сумму», передает Telegram-канал.

8 февраля американский Минфин исключил российского певца Григория Лепса из своего санкционного списка. Также из перечня исключили криминальных авторитетов из республик бывшего СССР: Владислава Леонтьева и Игоря Шлыкова.

В декабре прошлого года Евросоюз ввел санкции против Лепса, а также режиссера Никиты Михалкова и телеведущего Бориса Корчевникова. Их активы были заморожены на территории Европы. Кроме того, фигурантам санкций запретили поездки в страны Евросоюза, следует из данных журнала.

Концертный директор артиста Кирилл Чибисов рассказал, что Лепс лишился крупной суммы денег из-за санкций западных стран. Последние 20 лет музыкант хранил часть заработанных средств в американских и британских банках.