СБУ заочно предъявила обвинения главе СК России Александру Бастрыкину

Фото: СК РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщили в пресс-службе украинского ведомства.

— Руководителю Следственного комитета РФ предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Украины, — говорится в сообщении.

Там также отметили, что Бастрыкина обвиняют в якобы совершении умышленных действий в целях изменения государственных границ Украины, а также в оправдании действий России на Украине, передает ТАСС.

До этого стало известно, что российский суд заочно приговорил журналиста Александра Невзорова* к восьми годам колонии. В ходе заседания суд признал журналиста виновным по делу о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации. Кроме того, мужчине запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием ресурсов в Сети в течение следующих четырех лет.

Позже выяснилось, что блогера Веронику Белоцерковскую** заочно приговорили к девяти годам колонии общего режима.

*СМИ, выполняющее функции иноагента.

** Включена в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента.