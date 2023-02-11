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Омский «Авангард» дома победил СКА

Евгений Жуков
Спорт
Омский «Авангард» дома победил СКА
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Омский «Авангард» обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом стало известно в субботу, 11 февраля.

Матч завершился победой хозяев со счетом 5:4. В составе победителей шайбы забросили Рид Буше, Владимир Ткачев, Дамир Шарипзянов и Алекс Броадхерст. У петербургской команды отличились Александр Волков, Андрей Педан, Дмитрий Яшкин и Евгений Кетов. Омский клуб прервал серию из трех поражений и с 75 очками в 61 матче занимает пятое место в таблице Восточной конференции.

До этого в Москве состоялся турнир по хоккею с шайбой «Битва за Сталинград — 2023». Спортивное состязание организовало АНО «Лига Патриотов».

3 февраля стало известно, что нападающему питерского клуба СКА Валентину Зыкову выбили почти все верхние зубы в матче с казанской командой «Ак Барс» на регулярном чемпионате КХЛ. Это произошло после контакта с форвардом Александром Радуловым.

В начале января президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф сообщил, что на следующем конгрессе организация намерена рассмотреть возможность проведения одного из ближайших молодежных чемпионатов мира в Новосибирске.

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