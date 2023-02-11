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Три человека пострадали в аварии с машиной скорой помощи в Ивановской области

Александр Афонин
Происшествия
Три человека пострадали в аварии с машиной скорой помощи в Ивановской области
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Кроссовер Kia Sportage столкнулся с автомобилем скорой помощи в Ивановской области, в результате чего три человека пострадали. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

— В Кохме ДТП с участием скорой помощи. Кроссовер Kia Sportage выезжал с улицы Владимирской на главную — улицу Ивановскую. Водитель не уступил дорогу карете СМП и произошло столкновение, — говорится в сообщении.

В результате инцидента пострадали три человека: фельдшер, девочка-пациент и ее мать. У них диагностировали травмы различной степени тяжести. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства аварии, уточнили в пресс-службе.

До этого сообщалось, что в Тюмени за один вечер дважды сбили одного и того же человека за полчаса. После второго случая мужчину госпитализировали с различными травмами, состояние оценивалось как средней степени тяжести.

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