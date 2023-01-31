Мужчина в Тюмени дважды за полчаса попал под колеса машины

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В Тюмени за один вечер дважды сбили одного и того же мужчину за полчаса. Об этом сообщили в пресс-службе ОГИБДД по Тюменской области.

По данным ведомства, 30 января 26-летний мужчина переходил дорогу в 21:40 в неположенном месте, из-за чего его сбила машина Renault. Молодого человека доставили в клинику, однако от госпитализации он отказался. В 22:09 мужчина вышел из больницы и снова перебежал дорогу в неположенном месте. На этот раз его сбила машина другой марки.

После второго случая мужчину госпитализировали с различными травмами, состояние оценивается как средней степени тяжести. В настоящее время правоохранители выясняют причины двух ДТП, сообщает РИА Новости.

27 января в Анадырском проезде произошла авария с участием общественного транспорта, в результате чего один человек пострадал. Инцидент произошел в районе владения 14б по Анадырскому проезду. Там автобус сбил человека. Пострадавший был передан наряду скорой помощи.