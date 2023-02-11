Российские войска отбили два опорных пункта Нацгвардии Украины на кременском участке

Фото: Минобороны РФ

Разведчики Западного военного округа отбили два опорных пункта Национальной гвардии Украины, расположенных на кременском участке линии боевого соприкосновения. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщает РИА Новости.

— Было видно, что совсем не ожидали. В прямом бою они долго не могут выдерживать натиск, и, как только завязывается бой, они начинают отступать, — сказал один из военнослужащих.

По его словам, штурм обоих укрепрайонов проводился одновременно. Само наступление прошло по территории леса, где расположились объекты. Из-за высокой скорости действий украинские войска не успели предпринять каких-либо контрмер, отметило агентство.

До этого сообщалось, что российские военные нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетики Украины. Системы обеспечивали работу украинского транспорта и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Накануне российские войска уничтожили три артиллерийские системы М777 производства США на Южно-Донецком направлении. Кроме того, Вооруженные силы России в районе Угледара ликвидировали два склада боеприпасов ВСУ.