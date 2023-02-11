Bild: На Украине скоро может произойти переломный момент в СВО из-за ослабления ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Геостратег Джордж Фридман из США высказался, что до недавнего времени ВСУ удавалось противостоять российским войскам, но в ближайшее время может произойти переломный момент и кульминация спецоперации.

Он считает, что сейчас украинские войска стали слабее. По его словам, успехи ВС РФ на поле боя скоро могут привести к серьезным трудностям для Украины, сообщает немецкое издание Bild.

— Нынешняя слабость украинской армии связана с отсутствием ракет большей дальности, — сообщил Фридман.

Он уточнил, что украинской армии не хватает оружия, которое смогло бы помешать российским военным получать подкрепления и припасы. При этом эксперт отметил, что ВСУ скоро должны получить поставленные Соединенными Штатами ракеты большой дальности, передает «Лента».

Бундесвер начнет готовить украинских солдат к управлению танками Leopard 2 в середине следующей недели. Об этом 11 февраля сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на источники. Как утверждается, обучение украинских солдат будет проходить на военном полигоне в городе Мунстер.