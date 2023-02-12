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Зеленский уволил заместителя командующего Национальной гвардией Украины Дзюбу

Юлия Курганова
В мире
Зеленский уволил заместителя командующего Национальной гвардией Украины Дзюбу
Фото: bundeskanzleramt.at

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя командующего Национальной гвардией Руслана Дзюбу. Соответствующий указ опубликован в субботу, 11 февраля, на сайте главы страны.

— Уволить Дзюбу Руслана Владимировича с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины, — сказано в документе.

Дзюба отвечал за тыловое обеспечение и логистику.

Украинский лидер провел несколько совещаний с представителями сектора обороны и правоохранительных органов. На них обсуждалось усиление государственных институтов страны. Также Зеленский анонсировал новые решения по линии Совета нацбезопасности и обороны, передает РИА Новости.

9 февраля Зеленский раскрыл подробности соблюдения Минских соглашений и признался, что не планировал их выполнять. По его словам, ранее он уже заявлял о «невыполнимости» Минских соглашений. Он также добавил, что уже сообщал о своем намерении президенту РФ Владимиру Путину на первой и последней встречах с ним в «нормандском» формате в 2019 году.

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