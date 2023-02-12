Количество погибших в результате землетрясений в Турции превысило 24 тысяч человек

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Число погибших при землетрясении в результате в Турции увеличилось до 24 617 человек. Эти данные в воскресенье, 12 февраля, сообщил в эфире местных телеканалов вице-президент страны Фуат Октай.

— Произошло стихийное бедствие. К сожалению, вынуждены сообщить о росте числа погибших. Сейчас их 24 617 человек, — рассказал он, передает ТАСС.

Землетрясение в Турции стало вторым по разрушительности в современной истории страны. По последней информации, число погибших увеличилось до 22 327 человек, а раненых — до 80 278. Первым до сих пор остается катастрофа 1939 года, которая унесла жизни 32 тысяч человек.

Для устранения последствий катаклизма на помощь были отправлены сотрудники МЧС РФ. За время своей работы спасатели извлекли из-под завалов более 40 человек.

11 февраля в Сети появились кадры, на которых видны огромные разломы, появившиеся в земле после землетрясения в Турции. Одна из расщелин разделила на две части оливковое поле, ее глубина составила примерно 30 метров, ширина — около 200.