Власти Калининграда обратились в Минобороны после жалоб мобилизованных

Фото: Минобороны РФ

Калининградские власти обратились к командованию Министерства обороны России после жалоб мобилизованных калининградцев, что они оказались в Донецкой народной республике неподготовленными к штурму. Об этом сообщил руководитель пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков.

Ранее в группе «ПобедаZАнами_39» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, где несколько мужчин в военной форме с закрывающими лица балаклавами представились мобилизованными из Калининградской области и обратились к губернатору Антону Алиханову, правительству региона и Минобороны с просьбой разобраться в ситуации. Они рассказали, что были призваны в октябре 2022 года, а потом оказались в Донецке, где их передали в распоряжение ДНР и отвели роль штурмовой пехоты. При этом они считают себя не готовыми к штурму, и в батальоне уже были потери.

Лысков заявил, что глава региона обратился к командованию с просьбой разобраться в этой ситуации.

— Нам ответили, что жалобы будут рассмотрены, в бой мобилизованные идти пока не готовы, — рассказал он.

Также правительство Калининградской области со своего официального аккаунта ответило на комментарии под постом с видеообращением и уточнило, что ситуация находится на контроле у Алиханова и командования Балтфлота, передает РИА Новости.

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