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Telegraph: Киев и Лондон ведут переговоры о производстве британского оружия на Украине

Юлия Курганова
В мире
Telegraph: Киев и Лондон ведут переговоры о производстве британского оружия на Украине
Фото: Unsplash

Чиновники оборонной промышленности Великобритании обсуждают с коллегами с Украины планы производства британских вооружений на территории их страны. Об этом сообщило издание Telegraph.

— Британское вооружение и военные машины, возможно, будут производиться на Украине в соответствии с планами, которые будут означать углубление связей этой страны с Североатлантическим альянсом. Чиновники британской оборонной промышленности обсуждают планы со своими коллегами в Киеве. Любая договоренность будет рассматриваться как укрепление связей Великобритании с Украиной, — сказано в материале.

Британские представители приезжали на Украину для создания совместных предприятий, которые должны будут производить оружие и машины по лицензии. Отмечается, что другие европейские оборонные компании тоже ведут переговоры с украинской властью, а британские компании не хотят проиграть французским и немецким конкурентам.

Ранее в Украине производились некоторые виды израильского и американского стрелкового оружия, например, винтовки. Киев хотел бы сам производить по лицензии артиллерию, машины и оружие западной разработки, а не приобретать их, передает РИА Новости.

Поставка боевых самолетов Украине не стоит на повестке дня в ФРГ. Об этом 10 февраля сообщил представитель немецкого минобороны Арне Коллатц.

Украина Оружие СМИ Производство Великобритания
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