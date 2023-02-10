В Германии заявили об отсутствии дискуссий о поставках истребителей Украине

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Поставка боевых самолетов Украине не стоит на повестке дня в Германии. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил представитель немецкого минобороны Арне Коллатц.

— На данный момент для нас поставки (истребителей — прим. «ВМ») не являются темой, — цитирует Коллатца РИА Новости.

До этого сообщалось, что около 70 политиков, деятелей культуры и науки Германии подписали петицию с призывом к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу остановить наращивание поставок оружия на Украину и начать переговоры.

Инициаторами выступили депутат от Левой партии Сара Вагенкнехт и известный немецкий журналист, основательница журнала Emma Алиса Шварцер. В заявлении сообщается, что похожего мнения придерживается половина населения Германии.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Вечерней Москве», почему стагнация на Украине неизбежна. По его мнению, поставки британских и любых других самолетов никак не улучшат позиции Украины в военном конфликте, так как для управления подобным оборудованием нужны специалисты в области авиации, которых у Киева осталось очень мало.