Синоптики сообщили москвичам о ветреной погоде 12 февраля

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В воскресенье, 12 февраля, в столичном регионе ожидается переменная облачность, пройдет небольшой снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 4–11 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 5–12 градусов мороза.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 6–8 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 85 процентов, передает портал «Метеоновости».

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о погоде в столице на День святого Валентина. По его словам, во вторник, 14 февраля, температура будет и ночью, и днем одинаковая: 0-минус 5 градусов. Температура будет выше нормы, на 3 градуса примерно.

В Москве в ночь на воскресенье, 12 февраля, ожидается снегопад, который принесет с собой до 20 процентов месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, центр североатлантического циклона, так называемый «глаз» бури, пройдет практически точь-в-точь через столицу.