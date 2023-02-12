Эксперты назвали причины снижения поставок сигарет в Россию

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Один из крупнейших в мире производителей табачной продукции Philip Morris International (PMI) сообщил о сокращении поставок сигарет и стиков на территорию России на шесть процентов. Эксперты посчитали, что это может быть связано с уменьшением потребления самой табачной продукции в стране.

— По многим табачным категориям в 2022 году произошло падение. Это связано, во-первых, с падением реальных доходов населения, во-вторых, в определенных категориях — с ростом контрабанды и контрафакта, — заявил владелец табачного консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов.

Однако подобные цифры, озвученные PMI, являются обычным ежегодным снижением для компании, передает слова президента ассоциации «Профессиональный альянс участников русского рынка электронных никотиновых систем» Льва Григорьева РИА Новости.

Недавно Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который увеличивает с марта ставки акцизов на сигареты, табак для нагревания, а также на жидкости для электронных сигарет, одновременно отменяя акциз на сами вейпы. «Вечерняя Москва» узнала, что будет с рынком, если электронные сигареты исчезнут.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с «ВМ» заявил, что в России следует ввести полный запрет на продажу электронных сигарет. По его словам, принятие подобной меры позволит спасти граждан страны от возможных проблем со здоровьем и преждевременной смерти.