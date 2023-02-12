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Мэр Мариуполя выразил надежду на появление в городе базы Черноморского флота

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Мэр Мариуполя выразил надежду на появление в городе базы Черноморского флота
Фото: shutterstock

Мэр Мариуполя Олег Моргун заявил в воскресенье, 12 февраля, что надеется на появление в городе базы Черноморского флота России.

— Будет база Черноморского флота на Азовском судоремонтном заводе. Там такие станки есть, 12-метровые, которые валы точат. Даже это сохранили ребята, смазали, — заявил он.

Моргун подчеркнул, что городские власти тщательно осмотрели доки, пирсы и административные здания и убедились в их полной работоспособности. Сейчас Черноморский флот России имеет несколько баз, в частности в Севастополе и Новороссийске, передает РИА Новости.

4 января президент России Владимир Путин в режиме онлайн принял участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков». Он поблагодарил специалистов, которые разработали и осуществили серийное производство данного вооружения.

25 января в Минобороны сообщили, что экипаж фрегата «Адмирал Горшков» отработал в Атлантическом океане нанесение удара гиперзвуковой ракетой «Циркон». В рамках учений судно выполнило все поставленные задачи.

Россия Севастополь Черноморский флот
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