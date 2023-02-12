Первые свадебные церемонии года состоялись на станции «Маяковская»
Первые три свадебные церемонии в этом году состоялись на станции «Маяковская» в ночь на 12 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Локации «Московского транспорта» уже третий год входят в перечень выездных площадок ЗАГСов Москвы для регистрации брака в рамках проекта «Новые адреса счастья». По словам заместителя московского мэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, столичным молодоженам доступно около 200 различных локаций для регистрации брака.
Одна из самых экзотичных локаций — это ночная платформа станции метро «Маяковская». Всего в этом году на ней смогут заключить брак более 20 пар, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».
Недавно Анастасия Ракова рассказала, что в прошлом году востребованность площадок для выездной регистрации брака в Москве увеличилась на 40 процентов. По ее словам, столица активно проводила реформу службы ЗАГС, благодаря чему свадьбы перестали проходить в обыкновенных дворцах бракосочетания.