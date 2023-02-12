Первые свадебные церемонии года состоялись на станции «Маяковская»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва, метро Маяковская Карта всех событий

Первые три свадебные церемонии в этом году состоялись на станции «Маяковская» в ночь на 12 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Локации «Московского транспорта» уже третий год входят в перечень выездных площадок ЗАГСов Москвы для регистрации брака в рамках проекта «Новые адреса счастья». По словам заместителя московского мэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, столичным молодоженам доступно около 200 различных локаций для регистрации брака.

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Одна из самых экзотичных локаций — это ночная платформа станции метро «Маяковская». Всего в этом году на ней смогут заключить брак более 20 пар, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Недавно Анастасия Ракова рассказала, что в прошлом году востребованность площадок для выездной регистрации брака в Москве увеличилась на 40 процентов. По ее словам, столица активно проводила реформу службы ЗАГС, благодаря чему свадьбы перестали проходить в обыкновенных дворцах бракосочетания.