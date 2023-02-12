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Более 1,6 тысячи семей из ВАО получили в 2022 году квартиры по реновации

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более 1,6 тысячи семей из ВАО получили в 2022 году квартиры по реновации
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Москва, Восточный административный округ Карта всех событий

За прошедший 2022 год обладателями квартир по программе реновации на востоке Москвы стали свыше 1,6 тысячи семей. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщил министр правительства столицы и глава департамента городского имущества Максим Гаман.

— Больше всего правообладателей жилья в новых домах появилось в Измайлове, а также в районах Восточный и Северное Измайлово, — заявил он.

По словам Гамана, в Измайлове квартиры получили 769 семей, в районе Восточный — 325, а в Северном Измайлове — 240. ВАО стал первым округом, где в 2018 году началась реализация программы реновации. С тех пор новое равнозначное жилье здесь получили более 4,3 тысячи семей, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно, что свыше двух тысяч жителей смогут переехать в новостройку по программе реновации в столичном районе Лефортово. Новостройка рассчитана на 1009 квартир: 267 однокомнатных, 514 двухкомнатных, 202 трехкомнатные, 21 четырехкомнатную, 3 пятикомнатные и 2 шестикомнатные.

Помимо этого, в районе Проспект Вернадского началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. Дом будет состоять из четырех корпусов переменной этажности, каждый корпус будет двухсекционным.

Восточный административный округ (ВАО) Москва Реновация
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