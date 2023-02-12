Крупное ДТП с участием четырех машин произошло на 61-м километре МКАД

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Москва, МКАД, 61-й километр Карта всех событий

Четыре машины столкнулись на внутренней стороне 61-го километра МКАД. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП осуществляется по двум полосам из пяти, — говорится в сообщении.

Сама авария попала на видео. На кадрах видно, как одна из машин не успевает вовремя притормозить и врезается во впереди стоящее авто. Затем по инерции сталкиваются еще несколько машин.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы города, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Также в этот день две машины столкнулись в районе Волгоградского проспекта. Причиной аварии стало то, что один водитель при пересечении перекрестка не предоставил преимущество другому. В аварии пострадали два малолетних ребенка.

Недавно ДТП произошло на улице Зои и Александра Космодемьянских в районе остановки «Районный центр Рассвет». Сообщалось, что столкнулись трамвай и легковой автомобиль.