В Госдуму внесли уточняющий размер средней цены нефти марки Urals проект

Фото: Пресс-служба Госдумы

Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, который предлагает внести изменения в порядок определения цены на нефть для налогообложения нефтедобывающих компаний.

Проект предлагает внести поправки в Налоговый кодекс России. Изменения затронут налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налог на дополнительный доход (НДД).

При этом правительство не планирует отказываться от услуг провайдера Argus Media. С его помощью будут определяться котировки сорта Urals.

Однако если среднемесячные показатели будут ниже определенного уровня, то для налоговых целей будут использовать мировую цену за вычетом фиксированной скидки, говорится в документе.

До этого частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров рассказал, как будут меняться цены на нефть в ближайшее время.

Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов рассказал «Вечерней Москве», к чему приведет эмбарго Евросоюза и G7 на российские нефтепродукты.