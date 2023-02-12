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Кадыров прокомментировал заявления о намерении России захватить Молдавию

Александр Афонин
В мире
Кадыров прокомментировал заявления о намерении России захватить Молдавию
Фото: vk/ramzan

Украинским аналитикам нужно «еще учиться и учиться», чтобы раскрывать якобы планы России по захвату Молдавии и предрекать ей развал. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в воскресенье, 12 февраля.

— Тут на украинском горизонте появился еще один самоуверенный знаток, который якобы раскрыл зловещие планы России по захвату Молдовы и предрекший развал Федерации на десяток стран. Поясняю для таких экспертов: вам до планов России еще учиться и учиться, — сказал он.

По мнению политика, при необходимости российские войска готовы «хоть на Америку отправиться», оставив Молдавию далеко позади себя.

Такой приказ не будет обсуждаться, так как у страны есть все необходимые ресурсы, чтобы воплотить план в жизнь, написал Кадыров в Telegram-канале.

До этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в намерении «разрушить демократический порядок» в Молдавии. Соответствующие данные были якобы перехвачены украинской разведкой.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сегодня западные страны «приглядывают» Молдавию на роль «следующей Украины».

Политолог Дмитрий Журавлев заявил «Вечерней Москве», что США и их союзники стремятся сделать из Молдавии «антиРоссию 2.0» по примеру Украины, что обернется для страны обнищанием.

Рамзан Кадыров Россия Молдавия
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