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Экс-глава МИД Кипра Христодулидис победил на выборах президента республики

Александр Афонин
В мире
Экс-глава МИД Кипра Христодулидис победил на выборах президента республики
Фото: Станислав Красильников / POOL / РИА Новости

Бывший кипрский министр иностранных дел Никос Христодулидис одержал победу на выборах президента Кипра. Об этом в воскресенье, 12 февраля, свидетельствуют результаты подсчета голосов избирателей.

По итогам обработки 99,5 процента бюллетеней Христодулидис получил 51,9 процента голосов. Его оппонента — бывшего постоянного представителя Кипра при ООН Андреаса Мавроянниса — поддержали только 48,1 процента граждан.

— Я разочарован, что мы не смогли оправдать надежды всех, кто проголосовал за нас, — сказал Маврояннис.

По его словам, он уже позвонил экс-министру и поздравил с победой. Маврояннис выразил готовность сотрудничать с новым президентом и правительством, если его услуги будут востребованы, передает ТАСС.

28 января экс-глава военного комитета НАТО Петр Павел одержал победу во втором туре президентских выборов в Чехии с 57 процентами голосов.

В ходе завершающегося подсчета голосов стало понятно, что другой кандидат, бывший чешский премьер Андрей Бабиш, набрал 43 процента и уже не сможет догнать конкурента.

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