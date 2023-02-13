Самая дорогая квартира бизнес-класса в Москве продается за 232 миллиона рублей

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Аналитики компании «БОН ТОН» назвали самые дорогие и самые дешевые квартиры бизнес-класса на первичном рынке жилья в границах старой Москвы. По их словам, наиболее дорогой лот можно приобрести за 232,4 миллиона рублей.

— Самый дорогой лот площадью 261,7 квадратных метра находится в Хорошево-Мневниках. Это пентхаус стоимостью 232,4 миллиона рублей, — сообщили специалисты.

Они уточнили, что самый дешевый лот стоимостью 6,8 миллиона рублей можно купить в районе Печатники. Это студия площадью 17 квадратных метров.

Также аналитики сообщили, что две трети предложений (75,7 процента лотов) приходится на три типа квартир: трехкомнатные евроформата — 32,6 процента, четырехкомнатные евроформата — 25,3 процента и двухкомнатные евроформата — 17,8 процента, сообщают «Известия».

За год квартиры в России для долгосрочной аренды подорожали на 25 процентов. В среднем месячная аренда жилья в стране в январе 2023 года стоит 25 тысяч рублей. Средняя цена для однокомнатной квартиры составляет 20 тысяч рублей, двухкомнатной — 29 тысяч рублей, трехкомнатной — 40 тысяч рублей.