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Европейское турне президента Украины Владимира Зеленского показало его отчаяние. Такое мнение высказал обозреватель Брендан Коул в публикации для американской газеты Newsweek.

На прошлой неделе украинский лидер совершил короткое турне по странам Европы, во время которого встретился с ключевыми политиками.

В частности, в минувшую среду, 15 февраля, во время выступления в парламенте Великобритании он попросил у Лондона боевые самолеты. Потом Зеленский прилетел в Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. После этой встречи глава Украины направился в Брюссель, чтобы выступить в Европарламенте и на саммите Европейского союза, где поблагодарил лидеров блока и снова призвал передать его стране еще больше вооружений.

Такими действиями, уверен журналист, украинский лидер продемонстрировал страх официального Киева.

— Зеленский впадает в отчаяние, — заявил Коул в статье.

Нынешних европейских лидеров ожидает плачевный исход. Такое мнение 11 февраля выразил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.