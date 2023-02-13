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Посол в Лондоне заявил, что Британия планирует конфисковать замороженные активы РФ

Юлия Курганова
В мире
Посол в Лондоне заявил, что Британия планирует конфисковать замороженные активы РФ
Фото: Unsplash

Великобритания собирается конфисковать замороженные российские активы, готовит для этого законодательство. Об этом сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

Британский депутат Крис Брайант в начале февраля представил в парламенте законопроект по конфискации замороженных активов России и передаче их Украине в качестве финансовой помощи. Позже премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что власти прорабатывают с международными партнерами юридический процесс, чтобы использовать данные активы для финансирования реконструкции Украины.

— Есть признание почти во всех западных странах, в том числе в Британии, что такие действия абсолютно незаконны, и что каких-либо законов на этот счет не существует. Но извращенная логика состоит в том, что такие законы надо изобрести. Этим, насколько я понимаю, занимаются в Европейском союзе и США. Первый случай конфискации личных активов произошел сейчас, — заявил дипломат в интервью РИА Новости.

Пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр сообщила о невозможности передачи властям Украины замороженных в стране активов бизнесменов из России объемом 1,3 миллиарда евро.

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