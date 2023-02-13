Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Музей космонавтики анонсировал новую образовательную программу «Время первых»

Араз Салехов
Город
Музей космонавтики анонсировал новую образовательную программу «Время первых»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Москва, проспект Мира, 111 Карта всех событий

В Музее космонавтики 16 февраля стартует новая образовательная программа о планете Земля — «Время первых». Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— На первых лекциях гости узнают, что нужно, чтобы отправиться в путешествие по Крайнему Северу, в каких условиях работают полярники, как метеорологи прогнозируют погоду на Солнце и о многом другом, — говорится в сообщении.

Посетить данное событие можно абсолютно бесплатно — в общей сложности за год пройдет 12 таких встреч. Для этого необходимо заранее зарегистрироваться на сайте музея и оформить бесплатный билет на портале mos.ru. Первые встречи посвятят изучению Арктики и Антарктики, они начнутся 16 февраля, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

С 13 по 19 февраля жители столицы могут бесплатно посетить ряд культурных учреждений в рамках ежемесячной акции «Московская музейная неделя». В частности, 14 февраля, жителей и гостей столицы ждет Музей Вадима Сидура (филиал Московского музея современного искусства) на выставке современного художника Александра Лемиша. В экспозиции представлены арт-объекты, посвященные образам и мифам медиапространства.

Также москвичей пригласили на встречи с космонавтами в рамках цикла «Герои нашего времени» — так, в ближайшие месяцы с посетителями Музея космонавтики встретятся космонавты Владимир Джанибеков, Александр Лавейкин, Иван Вагнер и Сергей Кудь-Сверчков.

Космос Арктика Музеи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Крупному бизнесу придется делиться: зачем нужен добровольный взнос в бюджет

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Блокаду прорвали сами: в Крыму начали работать первые банкоматы Сбера

Наталия Бурмистрова
Наталия Бурмистрова

Милое очарование старинных улиц: как изменился Таганский район

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Украине так не любят людей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Взбесившихся собак пристреливают: наш враг в методах не стесняется

Сергей Багаев
Сергей Багаев

Имеем завидный потенциал: российская наука развивается в условиях русофобских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда началась любовь?

Все мнения
О проекте