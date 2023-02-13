Музей космонавтики анонсировал новую образовательную программу «Время первых»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

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В Музее космонавтики 16 февраля стартует новая образовательная программа о планете Земля — «Время первых». Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— На первых лекциях гости узнают, что нужно, чтобы отправиться в путешествие по Крайнему Северу, в каких условиях работают полярники, как метеорологи прогнозируют погоду на Солнце и о многом другом, — говорится в сообщении.

Посетить данное событие можно абсолютно бесплатно — в общей сложности за год пройдет 12 таких встреч. Для этого необходимо заранее зарегистрироваться на сайте музея и оформить бесплатный билет на портале mos.ru. Первые встречи посвятят изучению Арктики и Антарктики, они начнутся 16 февраля, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

С 13 по 19 февраля жители столицы могут бесплатно посетить ряд культурных учреждений в рамках ежемесячной акции «Московская музейная неделя». В частности, 14 февраля, жителей и гостей столицы ждет Музей Вадима Сидура (филиал Московского музея современного искусства) на выставке современного художника Александра Лемиша. В экспозиции представлены арт-объекты, посвященные образам и мифам медиапространства.

Также москвичей пригласили на встречи с космонавтами в рамках цикла «Герои нашего времени» — так, в ближайшие месяцы с посетителями Музея космонавтики встретятся космонавты Владимир Джанибеков, Александр Лавейкин, Иван Вагнер и Сергей Кудь-Сверчков.