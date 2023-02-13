Володин призвал обеспечить оказание социальной поддержки в новых регионах

Фото: Пресс-служба Госдумы

С 1 марта Россия должна принять меры по обеспечению социальной поддержкой жителей новых регионов. Об этом в понедельник, 13 февраля, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Наша задача — выйти на принятие решений, обеспечивающих оказание мер социальной поддержки жителям Луганской, Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 1 марта, — отметил он.

Жители новых регионов сали чаще обращаться по вопросам о выплатах пособий, больничных, субсидий на оплату ЖКХ, назначении пенсий согласно российскому законодательству, мерах поддержки ветеранов и инвалидов, стандартах в сферах здравоохранения и образования. Над этим сейчас ведется активная работа и Госдума уже приняла 18 законов для интеграции новых регионов, еще 20 законопроектов находятся на рассмотрении, написал Володин в своем Telegram-канале.

Пенсии жителям ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей с 1 марта 2023 года будут назначаться по установленным российским стандартам. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что сейчас многие жители новых регионов не имеют возможности подтвердить свой заработок и стаж.