Бочкарев оценил готовность нового корпуса лучевой терапии для больницы в Коммунарке

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Москва, посёлок Коммунарка, улица Сосенский Стан, 8с3 Карта всех событий

Общестроительная готовность здания нового корпуса лучевой терапии на территории Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» составляет 20 процентов. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Началось устройство фасадов здания нового корпуса лучевой терапии в Коммунарке. В новом здании будет шесть этажей, его площадь составит 12,23 тысячи квадратных метров, — сказал он.

Руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов в свою очередь рассказал о завершении монолитных работ и укладки наружных стен. В ближайшее время рабочие будут приступать к внутренним стенам и перегородкам.

8 февраля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в этом году в Москве завершится реализация крупнейших проектов в области здравоохранения, реконструкция закончится в 124 поликлиниках. Кроме того, в работу столичных врачей внедряется система искусственного интеллекта, функционирующая на основе больших данных.

9 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что капитальный ремонт корпуса № 20 Боткинской больницы завершен почти на 60 процентов. Специалисты уже завершили работы по усилению конструкций строения, гидроизоляции и утеплению подвального помещения. Также заменили плиты перекрытий и обустроили входные группы.