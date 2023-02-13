Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Рианна подтвердила вторую беременность на Супербоуле

Лейла Алиева
Общество
Рианна подтвердила вторую беременность на Супербоуле
Фото: YouTube/NFL

Поп-дива Рианна на выступлении в Супербоуле в Аризоне продемонстрировала округлившийся живот и дала фанатам поняnm, что ждет второго ребенка.

В начале выступления артистка придерживала округлившийся живот, а во время танцевальных движений старалась не сильно пускаться в пляс. В Сети сразу начали обсуждать вторую беременность певицы, а по завершении концерта предcтавители Рианны подтвердили данную информацию.

Впервые Рианна и ее бойфренд, рэп-исполнитель Раким Майерс (A$AP Rocky) стали родителям в мае прошлого года. Певица родила мальчика.

О первой беременности 33-летней звезды стало известно в конце января 2022 года. Во время прогулки с возлюбленным в Нью-Йорке она продемонстрировала свой объемный живот.

Последние недели многие журналисты обсуждают слухи о расставании пары из-за измены Майерса с дизайнером обуви Аминой Муадди. Слухов о разрыве было так много, что девушка даже была вынуждена опровергнуть эту информацию.

Первым о расставании Рианны и Майерса сообщил стилист Луис Пизано на своей странице в одной из социальных сетей. Это уже не первый случай, когда A$AP Rocky подозревают в адюльтере.

Знаменитости Беременность Рианна
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Крупному бизнесу придется делиться: зачем нужен добровольный взнос в бюджет

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Блокаду прорвали сами: в Крыму начали работать первые банкоматы Сбера

Наталия Бурмистрова
Наталия Бурмистрова

Милое очарование старинных улиц: как изменился Таганский район

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Украине так не любят людей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Взбесившихся собак пристреливают: наш враг в методах не стесняется

Сергей Багаев
Сергей Багаев

Имеем завидный потенциал: российская наука развивается в условиях русофобских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда началась любовь?

Все мнения
О проекте