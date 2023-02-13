В Польше заявили, что Украина выдержит «долгий» конфликт только при помощи Запада

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Украина выдержит «долгие» боевые действия с Россией только при поддержке Запада. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

— Все говорит о том, что конфликт будет продолжаться долго, — заявил он.

По словам Блащака, Украина выдержит долгие боевые действия только при поддержке с Запада. Он добавил, что помощь Киеву является важнейшей целью Польши, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Польша не считает проблемой факт участия своих наемников в боевых действиях на Украине.

Россия может победить в ходе боевых действий, если Украина не получит военную помощь от стран Запада в срочном порядке. Такое мнение высказал президент Польши Анджей Дуда.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Вечерней Москве», почему стагнация на Украине неизбежна. По его мнению, поставки британских и любых других самолетов никак не улучшат позиции Украины в военном конфликте, так как для управления подобным оборудованием нужны специалисты в области авиации, которых у Киева осталось очень мало.