Мишустин поручил Минтрансу проконтролировать строительство трассы М-12

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Российские власти направят 30 миллиардов рублей на строительство трассы М-12 от Москвы до Казани. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Один из крупнейших проектов — это трасса М-12 от Москвы до Казани, которая в дальнейшем будет продлена до Екатеринбурга и Тюмени... На строительство этой дороги правительство направит 30 миллиардов рублей, — рассказал политик.

Планируется, что движение до Казани откроют до конца текущего года. Эта трасса станет частью международного транспортного коридора России и в условиях санкций сможет значительно улучшить торговые связи со странами Азии. Премьер также поручил Минтрансу проконтролировать строительство трассы, сообщает сайт правительства.

23 января Мишустин заявил, что российские власти направят суммарно 130 миллиардов рублей в 2023–2024 годах на модернизацию и создание новой инфраструктуры ЖКХ в регионах. По его словам, со стороны российских субъектов обязательным будет условие софинансирования. Премьер напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что на территории всей страны промышленные и социальные объекты должны быть надежно обеспечены теплом и водой.