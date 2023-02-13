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В России выявили 11 006 новых случаев коронавируса за сутки

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 11 006 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 11 006 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

Кроме того, за указанный период официально подтвердили 30 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 608 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом.

В России выявили 11 006 новых случаев коронавируса за сутки Фото: стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 6484 пациента, отмечается на портале.

В России снова растет число заболевших коронавирусом. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, какие меры предосторожности стоит соблюдать, чтобы не заразиться, и какие активные вирусы циркулируют уже сегодня.

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков сообщил, что к осени коронавирус может стать сезонным заболеванием, однако все будет зависеть от ситуации с вирусом летом. По его словам, уровень коллективного иммунитета в России в настоящее время оценивается как низкий. Наибольшая защита имеется у тех, кто переболел недавно.

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