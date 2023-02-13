В Москве за сутки вылечились 1577 пациентов с COVID-19

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За минувшие сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечились 1577 человек. При этом выявлено 2403 случая заражения COVID-19 и 11 летальных исходов. Об этом сообщили на информационном портале «Cтопкоронавирус.рф» в понедельник, 13 февраля.

— Выявлено случаев за сутки — 2403, госпитализированы 124 человека, выздоровели 1577 человек, 11 человек умерли за сутки, — говорится в сообщении.

Всего коллективный иммунитет у москвичей достигает 1,9 процента, передает портал.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что россияне могут заразиться тремя инфекциями одновременно, учитывая подъем заболеваемости COVID-19 и гриппа в стране, наблюдаемый в настоящее время. По его словам, пациент может заразиться от источника, который болен сразу двумя инфекциями. Или если он контактировал с источником, у которого есть одна инфекция, и с тем, у кого она другая.

В России снова растет число заболевших коронавирусом. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, какие меры предосторожности стоит соблюдать, чтобы не заразиться, и какие активные вирусы циркулируют уже сегодня.