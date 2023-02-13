Ефремов попросил суд прекратить производство по ходатайству о смягчении ему наказания

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Ефремов попросил прекратить производство по его ходатайству о замене лишения свободы на принудительные работы. Об этом сообщили в пресс-службе Алексеевского районного суда Белгородской области в понедельник, 13 февраля.

В Алексеевский районный суд Белгородской области поступило обращение от представителя актера, в котором сторона осужденного попросила прекратить рассматривать вопрос о замене ему наказания на более мягкое.

Вопрос о прекращении производства по предыдущему ходатайству Ефремова будет рассмотрен на заседании суда, которое пройдет 17 февраля.

Ранее актер попросил суд сменить ему наказание с лишения свободы на обязательные работы. Ефремов мог рассчитывать на успех, так как являлся примерным заключенным. При этом сын погибшего в аварии был категорически против досрочного освобождения виновника смертельного ДТП.